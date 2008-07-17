Діти з 50 країн мінятимуть світ на краще

В “Артеку” (Велика Ялта, Крим) за участю дітей з 50 країн світу відбудеться Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще!”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, урочисте відкриття фестивалю відбудеться 19 липня.

Протягом фестивального тижня щоденно організовуватимуться свята національних культур, дискусійні клуби, спортивні змагання, мистецькі виставки, пленери, концерти та вечори відпочинку, розважальні програми, екскурсії, морські подорожі, ватра дружби та інше.

За традицією головним заходом фестивалю стане День миру - 29 липня. До цього дня за підсумками обговорень буде прийнято Звернення дітей до міжнародних організацій, обрано Посланців миру, які до наступного фестивалю пропагуватимуть у своїх країнах ідеї фестивалю, готуватимуть нову делегацію для участі у фестивалі наступного року.

Передбачається участь в урочистостях з нагоди Дня миру всіх трьох Президентів України, голів дипломатичних представництв в Україні. Під час свята також заплановано телеміст з Генеральним Секретарем ООН Пан Гі МУНОМ.

До Автономної Республіки Крим на фестиваль вже з’їхалось 800 дітей з 5 континентів. Минулого року на фестивалі було представлено 27 країн, цього року кількість делегацій зросла вдвічі. Вперше у фестивалі візьмуть участь маленькі посланці Алжиру і Бахрейну, Йорданії та Італії, Індії та Австралії, Нігерії та Парагваю, США і Японії, Тунісу та Франції, Таїланду і Швеції. Цьогорічна кількість дитячих делегацій - учасників фестивалю вдвічі більша у порівнянні з минулим роком.

Міжнародний дитячий фестиваль «Змінимо світ на краще!» проходить в сьомий раз за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Всеукраїнського благодійного фонду Надії і Добра.