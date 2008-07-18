Погода в Криму на вихідні

00:30, 18 липня 2008
Крым
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В Ялті - 30-32°; у Сімферополі 28-30°

Український Гідрометцентр повідомляє, що 19 липня в Криму без істотних опадів, 20 липня - можливий дощ.

У суботу на півострові температура вночі 15-20°, вдень 26-31°; у неділю вночі 16-21°, вдень 27-32°.

За прогнозами gismeteo, в Алушті 19 липня температура вночі 19-21°, вдень 26-28°; 20 липня вночі 20-22°, вдень 27-29°.

В Євпаторії 19 липня температура вночі 19-21°, вдень 28-30°; 20 липня вночі 20-22°, вдень 28-30°.

У Керчі 19 липня температура вночі 20-22°, вдень 24-26°; 20 липня вночі 21-23°, вдень 25-27°.

У Севастополі 19 липня температура вночі 20-22°, вдень 26-28°; 20 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°.

У Сімферополі 19 липня температура вночі 16-18°, вдень 28-30°; 20 липня вночі 20-22°, вдень 27-29°.

В Ялті 19 липня температура вночі 19-21°, вдень 30-32°; 20 липня вночі 22-24°, вдень 29-31°.

 

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