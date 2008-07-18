Кияни потрапили в ДТП у Криму, є жертви (фото)

Одна людина загинула, ще четверо дістали травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Криму, аварія за участю автомобілів «Mitsubishi» і «Opel» сталася напередодні ввечері у Сімферопольському районі автономії.

За даними ДАІ, автомобіль «Міцубісі» виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в «Опель».

Внаслідок ДТП загинув водій «Опеля» - киянин, 1970 року народження. Травмовані 4 чоловік: 2 пасажири «Опеля» - жителі Києва (жінка і 2-річний хлопчик), а також водій «Міцубісі» і пасажирка цієї машини - жителі Миколаєва і Кривого Рогу відповідно.

Постраждалих доставлено до медустанов. Проводиться розслідування.

Фото Управління ДАІ в Криму