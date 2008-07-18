На 34,7% зріс середній розмір пенсій в Україні в І півріччі

У першому півріччі 2008 року середній розмір пенсій зріс на 34,7% і станом на 1 липня склав 795,58 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Пенсійного фонду України, у звітному періоді понад 13,6 млн. пенсіонерам було виплачено 69,9 млрд. грн. пенсій і грошової допомоги. 19,7 тис. пенсіонерам призначено пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Проведено підвищення пенсій понад 5 млн. пенсіонерів згідно із Законом України “Про соціальний захист дітей війни”.

Понад 200 тис. багатодітним матерям були перераховані пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Крім того, 6 тис. пенсіонерам були підвищені пенсії відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, 1,4 млн. пенсіонерам, пенсії яких не досягали прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб, виплачена державна допомога.

Також повідомляється, що протягом першого півріччя 2008 р. кількість пенсіонерів у столиці збільшилася на 340 тис. чоловік.