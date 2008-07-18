Підприємця-махінатора викрили в Криму

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника закритого акціонерного товариства, який реалізував за заниженою вартістю майно товариства іншому ТОВ (директор якого – син правопорушника), приватному підприємцю (яка є дружиною правопорушника) та приватному підприємцю.

Як повідомляє прес-служба МВС, цим він завдав збитки ЗАТ на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.365 КК України (зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень).