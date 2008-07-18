У Криму пройде масова бійня лицарів

19 липня - 17 серпня на території Генуезької фортеці в Судаку (Крим) відбудеться VIII Міжнародний рицарський фестиваль «Генуезький шолом».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив Сергій КРАСОВСЬКИЙ – заступник директора з розвитку групи компаній «Союз Шоу», яка є організатором фестивалю.

«Загалом фестиваль триватиме п`ять тижнів. На цьому тижні він відбудеться у суботу і неділю. Протягом наступних 4-х тижнів фестиваль відбуватиметься у п`ятницю, суботу і неділю», - зазначив він.

У фестивалі «Генуезький шолом» очікується участь близько 300 лицарів з України, Білорусі, країн Балтії, Росії, Польщі.

В рамках фестивалю відбудеться бугурт – масова постановкова битва. «Кілька сотень лицарів зображають середньовічну битву – група на групу, все це максимально наближено до реальності, але, природно, без шкоди для здоров`я тих, хто бере участь”, - пояснив С.КРАСОВСЬКИЙ.

Також у рамках фестивалю «Генуезький шолом» відбудуться змагання стрільців і арбалетників, лицарські турніри, показова стрільба з середньовічної вогнепальної зброї, конкурс костюму. «Лицарські клуби вручну роблять костюми за технологіями тих років (середньовіччя – УНІАН). Під час фестивалю відбудеться показовий виступ – щось подібне до дефіле. Найвидатніші костюми ми, як організатори, відзначатимемо подарунками», - розповів С.КРАСОВСЬКИЙ.

За його словами, головна відмінність фестивалю «Генуезький шолом-2008» від попередніх фестивалів у тому, що буде організований ритуал посвячення в лицарі. «Будь-якого відвідувача фортеці, будь-якого глядача, який пройде певні, скажімо так, випробування, увечері буде урочисто посвячено в лицарі», - повідомив С.КРАСОВСЬКИЙ.

За неофіційними даними, щороку фестиваль відвідують близько 100 тисяч глядачів.