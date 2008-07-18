Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 21,5%

Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками поточного року з 5,5% до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2% до 21,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Києві економіст Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

“Згідно з нашим поточним прогнозом, ВВП збільшиться на 6% у поточному році”, - сказав він.

При цьому СБ наголошує, що Україна знаходиться на правильному шляху щодо зниження темпів зростання інфляції (на сьогодні вона становить 29% у річному обрахуванні).

За словами Р.ПІОНТКОВСЬКОГО, СБ прогнозує до кінця року зниження темпів інфляції відносно сьогоднішнього рівня.

«Ми прогнозуємо, що до кінця поточного року він (рівень зростання інфляції – УНІАН) становитиме 21,5%», - сказав Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Окрім цього, за прогнозами Світового банку, за підсумками 2009 року рівень інфляції погіршений з 13% до 15,3%, при цьому також погіршений рівень зростання ВВП з 5% до 4,5%; на 2010 рік СБ прогнозує рівень інфляції 9,9% (попередній прогноз – 9,8%), рівень зростання ВВП – 5% (попередній прогноз – 4,5%).

Як повідомляв УНІАН, цього року Світовий банк двічі переглядав прогноз інфляції для України. У січні СБ змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками цього року з 9,6% до 13,8%. У квітні СБ погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк ні в січні, ні в квітні не переглядав, залишивши його на рівні 5,5%.

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Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що експерти Світового банку перебільшують вплив світових цін на інфляційні процеси в Україні.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи погіршення Світовим банком прогнозу інфляції 2008 року в Україні.

«На наш погляд, експерти Світового банку, погіршуючи свій прогноз інфляції, з одного боку, перебільшують вплив світових цін на інфляційні процеси в Україні, з іншого – недооцінюють вплив антиінфляційної політики в перспективі. Так, сьогодні на світових ринках відбувається прискорення інфляційних процесів, тоді як в Україні спостерігаються протилежні тенденції», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Разом з цим, міністр зазначив, що Світовий банк позитивно оцінює дії уряду і Національного банку України щодо проведення зваженої макроекономічної політики, спрямованої на заборону інфляційних процесів.

Крім того, сказав Б.ДАНИЛИШИН, поліпшення Світовим банком прогнозу економічного зростання в 2008 році з 5,5% до 6% повністю відповідає динаміці розвитку, що склалася в Україні в першому півріччі, і прогнозним оцінкам уряду.

«Слід зазначити, що експерти Світового банку досить позитивно оцінюють складові зростання економіки, закладаючи високу динаміку саме інвестицій. Тим самим це підтверджує позицію уряду, що стійкість економіки України до сировинних шоків довела інвесторам – ми маємо надійні базові чинники підвищення конкурентоспроможності», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.