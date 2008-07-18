УНП: Україні треба заборонити парад російських кораблів в Севастополі

Представник Української народної партії Степан ХМАРА вважає, що Україна має право заборонити офіційний парад російських кораблів до святкування Дня ВМФ Росії в Севастополі 27 липня.

«Керівництво України має змінити своє ставлення до протизаконних дій керівництва Чорноморського флоту РФ і заборонити офіційний парад російських кораблів до святкування Дня Військово-Морського флоту Росії в Севастополі 27 липняв», – заявив він, повідомляє прес-служба УНП.

С.ХМАРА акцентує увагу на тому, що «щороку святкування Дня Військово-Морського флоту Росії в Севастополі перетворюється на своєрідну показуху, брязкання зброєю російських військових та чергові провокаційні, антиукраїнські заяви російських політиків, які породжують напруженість в регіоні та в україно-російських відносинах».

Щоб припинити це, він рекомендує українському керівництву «вжити відповідних заходів під цілком аргументованим приводом: по-перше, юридичним, оскільки керівництво ЧФ РФ не повідомило українську сторону за 3 місяці до дня святкування, що передбачено в ухвалі Кабінету Міністрів від 2003 року, а по-друге, керуючись вимогою захисту Конституції України, оскільки виступи російських політиків та керівників ЧФ РФ та армії на таких заходах містять заклики до зазіхання на територіальну цілісність України».