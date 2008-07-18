Ющенко заклав на Говерлі капсулу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що демократичні сили «наведуть лад і приведуть Україну до об`єднаної Європи». Про це він заявив сьогодні на вищій точці України – горі Говерла (2061 м) в своєму виступі з нагоди відкриття архітектурної композиції «Тризуб» і підняття Державного прапора України.

За словами Президента, «ми твердо віримо в часи змін у нашій державі, тому що сьогодні прийшло на Говерлу дуже багато молоді, яка знає, як будувати європейську державу... Приходять ті, хто не ділитиме Україну на схід і захід, північ або південь», - сказав В.Ющенко.

Цього дня за участі президента відбулося відкриття та освячення скульптурної композиції ”Тризуб” та мармурової стели вагою 700 кг, в яку закладено капсули із землею з визначних місць усіх регіонів України.

Під звуки гімну України глава держави підняв Державний прапор України розміром 6 на 4 метри, який виготовили у Луганську з непромокної тканини.

Разом з В.ЮЩЕНКОМ сьогодні на Говерлу піднялися глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністри, народні депутати України і активістка Помаранчевої революції 69-річна баба Параска КОРОЛЮК.

Баба Параска в інтерв’ю журналістам повідомила, що це її перше сходження на Говерлу, хоча її всі відраджували від цього після хвороби, яку вона перенесла.