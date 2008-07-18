Фестиваль «Генуезький шолом»

19 липня - 10-10.30. Відкриття VIII Міжнародного рицарського фестивалю «Генуезький шолом».

На території Генуезької фортеці в Судаку (Крим).

Загалом фестиваль триватиме п`ять тижнів. На цьому тижні він відбудеться у суботу і неділю. Протягом наступних 4-х тижнів фестиваль відбуватиметься у п`ятницю, суботу і неділю.

В рамках фестивалю відбудеться бугурт – масова постановкова битва. Також у рамках фестивалю «Генуезький шолом» відбудуться змагання стрільців і арбалетників, лицарські турніри, показова стрільба з середньовічної вогнепальної зброї, конкурс костюму. Головна відмінність фестивалю «Генуезький шолом-2008» від попередніх фестивалів у тому, що буде організований ритуал посвячення в лицарі. Будь-якого відвідувача фортеці, будь-якого глядача, який пройде випробування, увечері буде урочисто посвячено в лицарі.