Інтернетом користуються 21,6% населення України

16:42, 18 липня 2008
Крым
0

Дані Держзв’язку

Чисельність користувачів Інтернетом в Україні становить 10 млн. осіб.

Про це сказано в підсумковому документі Держзв’язку «Галузь зв`язку: результати роботи в першому півріччі 2008 року (станом на 01.07.2008)», текст якого має УНІАН.

«Перебудова телекомунікаційної мережі, впровадження нових технологій, підвищення рівня платоспроможності населення сприяли зростанню чисельності Інтернет-аудиторії в Україні, яка станом на 01.07.2008 р. налічує близько 10 млн. осіб», - повідомляється в документі.

За даними Держзв’язку, послугою доступу в Інтернет в Україні сьогодні можуть користуватися 55% сімей або 21,6% населення країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними українського порталу Bigmir.net, чисельність українських користувачів Інтернетом на кінець червня 2008 року становив 8,14 млн. осіб.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter