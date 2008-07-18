Суд у справі «Нафтогазу-67» знову перенесено

Суд у справі про зіткнення українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» з китайським суховантажем «Яохай» знову перенесено.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив Юрій АВДЄЄВ – начальник прес-центру Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», яке є власником судна «Нафтогаз-67».

«Мотивація перенесення та сама – неготовність обвинувачення», - зазначив Ю.АВДЄЄВ.

За його даними, суд перенесено на 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з суховантажем «Яохай» недалеко від Сянгана (Гонконга). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше знайшли тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, що вважалися зниклими без вісті, знайшли після підйому судна 27 квітня.

Розслідування причин і обставин морської аварії здійснює морська влада КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій і інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення «Нафтогаз-67» з китайським суховантажним судном вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам загальне звинувачення – «Створення аварійної ситуації на морі». За інформацією Мінтрансзв’язку, справа мала розглядатися в суді Гонконгу 17 червня, проте його перенесли на 18 липня.