Міністр юстиції вважає можливим оприлюднення угоди з Vanco

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає можливим опублікування тексту угоди з компанією Vanco Prуckerchenska про розділення продукції за умови згоди на це уряди України.

Про це він заявив, коментуючи УНІАН прохання Vanco дати згоду уряду на опублікування повного тексту цієї угоди.

«Я особисто як член уряду позитивно ставлюся до пропозиції про опублікування такого роду угод, які затверджуються урядом і мають суттєве значення з погляду енергетичної безпеки країни. Якщо це питання буде поставлено в порядок дня засідання Кабміну, то я підтримаю цю пропозицію», - сказав М.ОНІЩУК.

Він наголосив, що самою угодою передбачена можливість опублікування повного тексту документа, проте лише за згодою обох сторін.

Разом з тим, М.ОНІЩУК повідомив, що проект розпорядження про згоду на опублікування договору поки не готується, оскільки ще немає відповідного доручення глави уряду.

«На сьогодні доручення прем`єр-міністра з підготовки такого розпорядження в Мінюст ще не надходило. Водночас я упевнений, що цю тему так чи інакше обговорюватимуть», - зазначив М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України й заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах При керченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України, відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція), щодо конфлікту з приводу УРП.

60-денний термін передарбітражних консультацій між компанією Vanco Prуckerchenska і Україною закінчився 7 липня 2008 року.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. надіслала лист у Кабінет Міністрів України з проханням дати згоду уряду на опублікування повного тексту Угоди про розділення продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря, між компанією Vanco і урядом України, підписаної 19 жовтня 2007 року.

У компанії кажуть, що на сьогодні УРП забороняє сторонам, які підписали угоду, публічно обговорювати угоду або її фрагменти. Попри це, часто умови УРП неправильно інтерпретували і цитували поза контекстом у медіа, що призвело до заплутування української та міжнародної спільнот.