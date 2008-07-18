Росія занепокоїлась навчаннями «Сі Бриз»

МЗС Росії заявляє, що характер навчань "Сі Бриз-2008", що проходять в Україні, "спроби подати їх в антиросійському ключі, а також участь в них позарегіональних держав не можуть не викликати питань і певного занепокоєння".

Про це говориться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС РФ, розміщеному на сайті міністерства.

"Дійсно, в районі Одеси і Миколаєва, а також у Криму проводяться американо-українські тактичні військово-морські навчання «Сі Бриз» з підключенням деяких держав – членів НАТО і країн – учасниць програми Альянсу "Партнерство заради миру". Ці навчання останніми роками супроводжуються численними акціями протесту з боку місцевого населення. З урахуванням політичної обстановки навколо навчань Міноборони Росії ухвалило рішення відмовитися від участі в них наших військових", зазначають в МЗС РФ.

"Офіційно метою маневрів заявлене підвищення рівня взаємодії і сумісності підрозділів країн, що беруть участь, при проведенні «миротворчих і гуманітарних операцій». Разом з тим в ході навчань відпрацьовуються такі елементи, як ведення розвідки, пошук підводного човна умовного супротивника, заходи щодо контролю судноплавства, відбиття нападів з повітря і моря, висадка десанту, навчально-вогняні стрільби тощо.

Характер навчань, спроби подати їх в антиросійському ключі, а також участь в них позарегіональних держав не може не викликати питань і певного занепокоєння. Чому саме басейн Чорного моря обрано для відпрацювання сумнівної мети навчань? Як представляється, причорноморські країни в змозі самі, без «патерналістського» втручання ззовні, вирішувати завдання забезпечення безпеки і стабільності на Чорному морі, спираючись на механізми взаємодії, що вже є тут, – БЛЕКСІФОР, «Чорноморська гармонія», заявляють в МЗС Росії.

У коментарі наголошується, що "масові протестні акції проти навчань відображають настрої громадської думки в Україні у зв`язку з курсом нинішньої української адміністрації на форсований вступ до Альянсу, який не сприяє зміцненню добросусідських відносин з Росією. Про це з нашої сторони заявлялося неодноразово".

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Україні почалися двосторонні україно-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сі Бриз-2008». Головною метою нинішніх маневрів, які проходитимуть в Одеській і Миколаївській областях і Криму, є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування і проведення миротворчої операції.

Маневри “Сі Бриз-2008” продовжаться до 28 липня.