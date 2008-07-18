У Криму з початку року відпочило понад 2,3 млн. людей

З початку цього року станом на сьогоднішній день у Криму відпочило 2 млн. 323,9 тис. людей, що на 1% нижче аналогічного рівня минулого року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість відпочивальників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва.

Станом на сьогодні курортників приймають 566 здравниць Криму, коефіцієнт їх заповнюваної - 88% (у 2007 році в цей період працювало 567 здравниць, коефіцієнт заповнюваної був 92,4%).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в здравницях Криму відпочили 502,6 тис. людей, що на 3,3% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів автономії розраховує, що цього року Крим прийме на відпочинок близько 6 млн. людей.