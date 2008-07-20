Міськрада Севастополя таки розгляне зміни до бюджету

22 липня Севастопольська міська рада на позачерговому засіданні розгляне зміни до бюджету міста на 2008 рік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із депутатів міськради, який не побажав назвати своє прізвище через те, що проект порядку денного сесії буде затверджено лише напередодні, 21 липня, на засіданні президії міськради.

Водночас, у прес-службі міськради Севастополя кореспондентові УНІАН підтвердили, що наступного понеділка, о 15.00, відбудеться засідання президії міськради, на якому „буде розглядатися питання проведення 22 липня позачергового засідання сесії міської ради”.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вимагав від міськради зібратися на позачергову сесію і внести зміни до бюджету.

Він зазначив, якби міська рада на останній сесії (сесія відбулася 8 липня - УНІАН) “підтримала пропозиції міськадміністрації з корегування міського бюджету, то ми могли б вийти з тієї непростої ситуації, в якій опинилося міське господарство”. За його словами, “зараз виникли великі труднощі, пов’язані з заборгованістю міста перед „Севастопольенерго”, перед ДК „Газ України” щодо поставок електроенергії і природного газу. Зокрема, борг „Севтеплоенерго” за спожитий природний газ становить 25 млн. грн. Відповідно, підприємство не може у повному обсязі готуватися до осінньо-зимового періоду. С.КУНІЦИН вважає, що відмова міськради розглядати на сесії ці питання є реальною загрозою життєдіяльності міста.