Росіянин потонув, рятуючи сина

У Феодосії (Крим) потонув громадянин Росії, рятуючи 15-річного сина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, житель Мурманська, 1966 року народження, купався на глибині в технічній зоні причалу зі своїм сином. За словами підлітка, під час купання його захлеснула хвиля і він почав тонути. Батько пірнув за сином і виштовхнув його на поверхню води, а сам потонув.

Тіло росіянина на берег витягнули відпочиваючі.

Реанімаційні дії медиків, які проводилися впродовж 40 хвилин, результатів не дали, була констатована смерть чоловіка.