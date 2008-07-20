Росіянин потонув, рятуючи сина
19:52, 20 липня 2008Крым
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Жителі Мурманська відпочивали у Криму
У Феодосії (Крим) потонув громадянин Росії, рятуючи 15-річного сина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, житель Мурманська, 1966 року народження, купався на глибині в технічній зоні причалу зі своїм сином. За словами підлітка, під час купання його захлеснула хвиля і він почав тонути. Батько пірнув за сином і виштовхнув його на поверхню води, а сам потонув.
Тіло росіянина на берег витягнули відпочиваючі.
Реанімаційні дії медиків, які проводилися впродовж 40 хвилин, результатів не дали, була констатована смерть чоловіка.
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