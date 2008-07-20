У Криму буде спекотно

Прогноз погоди на початок тижня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 21-23 липня в Криму без опадів. На півострові температура 21 липня (понеділок) вночі 14-19°, вдень 28-33°; 22 липня вночі 14-19°, вдень 29-34°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 21 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 20-22°, вдень 28-30°. В Євпаторії 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°. У Керчі 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°. У Севастополі 21 липня вночі 22-24°, вдень 26-28°; 22 липня вночі 22-24°, вдень 27-29°. У Сімферополі 21 липня вночі 18-20°, вдень 33-35°; 22 липня вночі 16-18°, вдень 33-35°. У Феодосії 21 липня вночі 22-24°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°. В Ялті 21 липня вночі 20-22°, вдень 29-31°; 22 липня вночі 19-21°, вдень 31-33°.

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