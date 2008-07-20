У Криму буде спекотно

19:58, 20 липня 2008
Крым
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Прогноз погоди на початок тижня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 21-23 липня в Криму без опадів.

На півострові температура 21 липня (понеділок) вночі 14-19°, вдень 28-33°; 22 липня вночі 14-19°, вдень 29-34°.

За прогнозами gismeteo, в Алушті 21 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 20-22°, вдень 28-30°.

В Євпаторії 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°.

У Керчі 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°.

У Севастополі 21 липня вночі 22-24°, вдень 26-28°; 22 липня вночі 22-24°, вдень 27-29°.

У Сімферополі 21 липня вночі 18-20°, вдень 33-35°; 22 липня вночі 16-18°, вдень 33-35°.

У Феодосії 21 липня вночі 22-24°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°.

В Ялті 21 липня вночі 20-22°, вдень 29-31°; 22 липня вночі 19-21°, вдень 31-33°.

 

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