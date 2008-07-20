У Криму буде спекотно
Прогноз погоди на початок тижня
Український Гідрометцентр повідомляє, що 21-23 липня в Криму без опадів.
На півострові температура 21 липня (понеділок) вночі 14-19°, вдень 28-33°; 22 липня вночі 14-19°, вдень 29-34°.
За прогнозами gismeteo, в Алушті 21 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 20-22°, вдень 28-30°.
В Євпаторії 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 28-30°.
У Керчі 21 липня вночі 21-23°, вдень 27-29°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°.
У Севастополі 21 липня вночі 22-24°, вдень 26-28°; 22 липня вночі 22-24°, вдень 27-29°.
У Сімферополі 21 липня вночі 18-20°, вдень 33-35°; 22 липня вночі 16-18°, вдень 33-35°.
У Феодосії 21 липня вночі 22-24°, вдень 28-30°; 22 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°.
В Ялті 21 липня вночі 20-22°, вдень 29-31°; 22 липня вночі 19-21°, вдень 31-33°.