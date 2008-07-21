Більш як 25 тисяч пляшок підробленої горілки знайшли в Сімферополі

Співробітники податкової міліції під час операції «Акциз» у Сімферополі вилучили більш як 25 тисяч пляшок горілки, обклеєних марками акцизного збору з ознаками підробки.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, партії підробленої алкогольної продукції було виявлено під час перевірки складських приміщень Сімферополя. Податківці вилучили пляшки горілки «Пшенична», «Новомосковська», «Російська».

З вилученої алкогольної продукції знято і відправлено на експертизу марки акцизного збору, відзначили в прес-групі. Проводяться заходи із встановлення місць виробництва, зберігання і збуту алкоголю.