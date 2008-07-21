Німеччина готова допомогти Україні в інтеграції до НАТО.

Про це заявила Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після їх переговорів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, вона повідомила, що «німецька сторона запропонувала Україні допомогу у виконанні дорожньої карти щодо ПДЧ».

Вона відзначила, що Німеччина, як і інші країни НАТО, вноситиме свій вклад у виконання Україною Плану дій.

А.МЕРКЕЛЬ також запропонувала, щоб Міністерство закордонних справ України розробило «навігаційний план на допомогу Україні в русі до НАТО».

А.МЕРКЕЛЬ пояснила, що так званий навігаційний план пов’язаний з технічними, військовими питаннями. «Йдеться про питання, які лежать в інтересах країн-членів НАТО і України, тут не йдеться про якісь права вето, не йдеться про якісь штучні обмеження, і для мене дуже важливо, щоб дискусія продовжувалась саме на цій основі», - сказала А.МЕРКЕЛЬ, додавши, що ця дискусія має будуватись на тому, що «одного дня Україна стане членом НАТО».