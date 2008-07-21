Українці живуть набагато менше через низьку якість питної води

Українці живуть набагато менше, ніж могли б, через низьку якість питної води. Таку заяву зробив міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. За його словами, "тривалість життя чоловіків складає в середньому не більше 62 років, а то і менше, жінок - трохи більше".

На думку міністра ЖКГ, "забезпеченість країни питною водою є найнижчою порівняно з іншими європейськими країнами. Україна подає всього 1 тис кубометрів води на одну людину на рік, тоді як Німеччина і Франція - 2 тис кубометрів. Росія є лідером в цій області, де на людину доводиться 3 тис кубометрів води". При цьому Олексій Кучеренко відзначив не тільки низьку якість води, але і постійне підвищення її вартості.

Міністр ЖКГ повідомив, що вода з підземних джерел також не відповідає вимогам стандартів, особливо в Полтавській, Львівській, Чернігівській і Черкаській областях. У 260 містах і селах України вода, яка подається по трубопроводах, не придатна для пиття. Найгірша її якість в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській і Херсонській областях. Значна частина сел, зокрема 1200 в Криму, споживають тільки привезену воду.

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич, у свою чергу, відзначив, що середня тривалість життя українців на 20 років нижча, ніж у японців. Зараз 60-річний рубіж не долає майже третина населення країни і, за спостереженнями медиків, вірогідність померти, не доживши до пенсійного віку, для подальших поколінь збільшується. Серед причин смертності - якість питної води. Тому "за 5 років перебування у владі Кабінет міністрів на чолі з Юлією Тимошенко має розробити і запровадити в життя програму подовження життя українців. Її реалізація стане надзавданням уряду", - заявив міністр.

УНІАН-здоров`я