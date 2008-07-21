У здравницях Криму за пияцтво затримали 49 дітей

У Криму під час операції «Літо» працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей виявлено 43 факти продажу алкоголю неповнолітнім.

У місцях, де вони оздоровлюються і відпочивають, за пияцтво затримано 49, а за зберігання наркотичних речовин – 2.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Операція «Літо» спрямована на профілактику розповсюдження серед неповнолітніх спиртних напоїв, наркотичних речовин, захист дітей від злочинних посягань.