У здравницях Криму за пияцтво затримали 49 дітей
18:55, 21 липня 2008Крым
0 0
Здрастуй, літо!
У Криму під час операції «Літо» працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей виявлено 43 факти продажу алкоголю неповнолітнім.
У місцях, де вони оздоровлюються і відпочивають, за пияцтво затримано 49, а за зберігання наркотичних речовин – 2.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Операція «Літо» спрямована на профілактику розповсюдження серед неповнолітніх спиртних напоїв, наркотичних речовин, захист дітей від злочинних посягань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter