«33 багатирі» з автоматами вийдуть з Чорного моря

27 липня в акваторії Севастопольської бухти планується проведення військово-морського параду і свята, присвяченого Дню Військово-морського флоту Росії.

Про це УНІАН повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту Росії.

Перша загальна репетиція військово-спортивного свята на честь Дня ВМФ запланована на 23 липня. У ній візьмуть участь до 20 бойових кораблів різних класів і близько 10 судів забезпечення, підрозділів берегових військ, 15 одиниць бойової техніки. На репетиції відпрацьовуватиметься злагодженість дій екіпажів кораблів і судів, хронометраж свята і його окремих елементів.

До свята також готуються водолази Чорноморського флоту Росії. Служба інформації і суспільних зв`язків ЧФ РФ називає вихід з моря «33 багатирів», ролі яких грають водолази, одним з найефектніших епізодів свята на День ВМФ Росії. «Епізод, в якому задіяні флотські водолази, фактично є тренуванням легководолазів на малих глибинах, з демонстрацією можливостей водолазного спорядження. Крім того, кожен «багатир», що піднімається з води із зброєю в руках, автоматом Калашникова, готовий негайно вступити в бій, поки учбовий, про що свідчать автоматні залпи - своєрідне вітання Нептунові», - говориться в повідомленні.