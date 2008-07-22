Більш як 3 кг ртуті знайшли в Керчі

Більш як 3 кг ртуті зібрали МНСники в Керчі (Крим).

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, невідому рідину, схожу на ртуть, знайшли на асфальті біля контейнера для сміття.

Рідина знаходилась в металевій ємкості на асфальті, а також частково розлилася.

Після проведення демеркуризації ртуті вага речовини склала близько 3,15 кг.