Більш як 3 кг ртуті знайшли в Керчі

09:27, 22 липня 2008
Крым
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Рятувальники зібрали

Більш як 3 кг ртуті  зібрали МНСники в Керчі (Крим).

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, невідому рідину, схожу на ртуть, знайшли на асфальті біля контейнера для сміття.

Рідина знаходилась в металевій ємкості на асфальті, а також частково розлилася.

Після проведення демеркуризації ртуті вага речовини склала близько 3,15 кг.

 

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