Більш як 3 кг ртуті знайшли в Керчі
09:27, 22 липня 2008Крым
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Рятувальники зібрали
Більш як 3 кг ртуті зібрали МНСники в Керчі (Крим).
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, невідому рідину, схожу на ртуть, знайшли на асфальті біля контейнера для сміття.
Рідина знаходилась в металевій ємкості на асфальті, а також частково розлилася.
Після проведення демеркуризації ртуті вага речовини склала близько 3,15 кг.
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