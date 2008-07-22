Україна може заборонити російські телеканали за дезінформацію

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення заявляє, що в разі продовження іноземними телеканалами дезінформування глядачів та зумисних спекуляцій на мовній темі вона порушить питання про правомірність присутності таких телеканалів у кабельних телемережах України.

Про це йдеться у заяві прес-служби Нацради.

Спекуляції на мовній темі стала мало не головною новостійною темою сюжетів деяких російських ЗМІ, йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що мова йде про іноземні телеканали, Національна рада проінформувала МЗС України про можливі наслідки для тих, хто спекуляції на тему українсько-російських стосунків зробив своїм основним жанром. У листі говориться: "У зв’язку з наполяганням Національної ради на адаптації іноземних телепрограм, що передбачено чинним законодавством, деякі представники української телеіндустрії, провайдери програмної послуги, розгорнули справжню кампанію дезінформації громадськості, загострення політичних протистоянь та соціальної напруги, спекулюючи на мовній темі. За активної допомоги окремих російських телеканалів поширюються абсурдні твердження про те, що Національна рада вимагає від російських телекомпаній, що пиширюють свої програми у кабельних телемережах України, перекладу їх програм на українську мову".

Нацрада інформує, що "в разі продовження дезінформування глядачів та зумисних спекуляцій на темах, що провокують політичні протистояння, шкодять добросусідським стосункам України та Російської Федерації, Національна рада буде змушена розглянути питання про правомірність присутності таких зарубіжних телеканалів у кабельних телемережах України".

Водночас Нацрада заявляє, що мова телепрограм ніколи не була приводом для відмови провайдерам у праві транслювати російські канали на територію України. "Із 45 іноземних програм, які Національна рада вважає адаптованими до вимог українського законодавства і рекомендує для включення до українських кабельних телемереж, тільки 8 виходять в ефір італійською, англійською, французькою, німецькою мовами, решта 37 – російською. Ми вдячні цим зарубіжним телекомпаніям за збагачення інформаційної палітри нашої країни", - говориться в заяві.