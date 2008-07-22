Ющенко зупинив дію постанови Кабміну щодо земельних аукціонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом від 21 липня 2008 року вдруге зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів та надано доручення окремим центральним органам виконавчої влади вчинити відповідні дії для забезпечення проведення таких аукціонів.

Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

"Зазначену постанову видано Кабінетом Міністрів України всупереч Конституції України”, - вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що за Конституцією України визначення правового режиму власності віднесено до сфери регулювання виключно законами України (пункт 7 частини першої статті 92), право власності на землю гарантується та набувається і реалізується виключно відповідно до закону (частина друга статті 14), право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом (частина друга статті 41), кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону (частина друга статті 13), громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону (частина третя статті 41).

Крім того, Президент посилається на Земельний кодекс, згідно з яким право власності на землю набувається та реалізується виключно на підставі Конституції України, названого Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них (частина друга статті 78), продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону (земельних торгів) у порядку, встановленому законом (статті 127, 134, 135, 137). “Земельним кодексом України та Законом України «Про оренду землі» визначено, що набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на аукціонах”, - зазначається в Указі.

Проте, на думку глави держави, ні Конституція України, ні жоден із названих законів, ні закони, на які Кабінет Міністрів України послався у постанові, про яку йдеться, не передбачають визначення порядку проведення аукціону (земельних торгів) підзаконним актом, не наділяють уряд повноваженнями щодо затвердження порядку проведення аукціонів із продажу земельних ділянок.

Водночас В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо неконституційності постанови Кабінету Міністрів України №394 від 17 квітня 2008 року, якою затверджено Порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів.

Крім того, згідно з новим Указом, попередній Указ від 25 квітня 2008 року № 406 «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року №394» визнаний таким, що втратив чинність.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України постановою №394 від 17 квітня 2008 року затвердив порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів. Ця постанова була прийнята після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 квітня своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів» та звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність цієї постанови Кабміну.

10 квітня Кабмін рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.

Згідно з постановою уряду, порядком визначено процедуру підготовки, організації та проведення у 2008 році земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду, крім земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення.