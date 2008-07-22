Митниця дає добро: без декларації можна перевозити до 10 тис. євро

З 27 липня через митний кордон України можна буде перевозити без письмового декларування готівкової валюти на суму до 10 тисяч євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, Національний Банк України підтримав ініціативу голови Держмитслужби України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО збільшити верхню межу “зеленого коридору” для переміщення валюти громадянами до 10 тисяч євро. Відповідна постанова Правління Нацбанку України №148 була ухвалена 25 травня 2008 року.

У Держмитслужбі підкреслюють, що такий крок значно спростить процедуру проходження митного кордону громадянами іноземних держав, зокрема країн Європи, оскільки і європейська практика передбачає усне декларування валюти, що ввозиться, до 10 тисяч євро.

Чинні нині правила проходження митного кордону, пояснюють у прес-службі, часто призводили до непорозумінь між іноземцями і українськими митниками, оскільки представники, зокрема, країн Європи діяли по знайомій для них схемі і намагалися усно задекларувати 10 тисяч євро, чим фактично скоювали адміністративне правопорушення і потрапляли під необхідність складання українськими правоохоронцями протоколу про порушення митних правил, а, отже, втрачали час і гроші.

Тому, зазначають у Держмитслужбі, узгодження з європейськими стандартами норм вітчизняного правового поля, що стосуються правил переміщення громадянами валюти через митний кордон України, є ще одним суттєвим кроком у напрямку інтеграції нашої держави до Європейської спільноти.