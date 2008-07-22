Кримську хабарницю-рецидивістку звільнено з-під варти

Прокуратурою Криму внесено апеляцію на відмову Центрального районного суду Сімферополя продовжити строк затримання секретарю виконкому Новофедорівської селищної ради, обвинуваченій в одержанні хабара.

Як нагадує прес-служба прокуратури Криму, 20 травня 2008 року порушено кримінальну справу за фактом вимагання та одержання секретарем виконкому і головою комісії з регулювання земельних і водних відносин названої ради 5,5 тисяч доларів за сприяння в оформленні права власності на земельну ділянку, розташовану в Новофедорівці (Сакській район).

Чиновницю взяли на місці злочину, коли вона вже знаходилася в статусі підсудної. Прокуратурою Криму їй було пред`явлено обвинувачення у вчиненні аналогічного злочину в червні 2007 року. Секретаря ради з селищним головою спіймали «на гарячому» - вони вимагали і одержали одну тисячу доларів США за видачу дозволу на здійснення підприємницької діяльності. Справа розглядалася в суді, коли був задокументований другий випадок хабарництва.

На час розслідування повторного злочину чиновницю було взято під варту. Прокуратура закінчила слідство і пред`явила обвинуваченим матеріали кримінальної справи. Стаття 218 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає неможливість обмеження в часі, потрібному для ознайомлення з матеріалами справи, тому прокуратура вимушена була клопотати про продовження строку затримання.

Але суд відмовив прокуратурі в її вимогах та звільнів обвинувачену з-під варти. Прокуратурою на рішення суду внесено апеляцію.