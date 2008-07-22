Права більше тисячі кримчан відновила прокуратура автономії

У поточному році органами прокуратури Криму відновлено права більше тисячі кримчан, яких було незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

"У ході проведених в першому кварталі 2008 року перевірок органами прокуратури автономії опротестовано 1012 незаконних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності", - йдеться у повідомленнію.

За допущені порушення конституційних прав громадян унаслідок неправильного застосування норм адміністративного законодавства за документами прокурорського реагування дисциплінарні стягнення накладено на 410 посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів.

При здійсненні нагляду за дотриманням законів про адміністративні правопорушення органами прокуратури Криму порушено 12 кримінальних справ. "По них проходять працівники ветеринарної служби, автомобільної і екологічної інспекцій, лінійних відділів міліції, які фальсифікували протоколи про адміністративні правопорушення. Таких злочинів виявлено дев`ять. Крім того, до кримінальної відповідальності притягнуто громадян, які підробляли документи і рішення судів, щоб скоротити собі строк позбавлення права управління транспортним засобом або змінити таке жорстке адміністративне покарання на штраф", - інформує прокуратура.