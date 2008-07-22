Огризко: у Севастополі День ВМФ святкуватимуть «у межах об`єктів»

Заходи, які відбуватимуться в рамках святкування Дня військово-морського флоту Росії у Криму проходитимуть лише на об’єктах, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Всі заходи, які будуть відбуватися під час святкування, будуть відбуватися лише і тільки в межах об’єктів, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом. Жодних заходів, які б мали загальноміський характер не передбачається», - сказав глава МЗС.

За словами В.ОГРИЗКА, Україна чітко поінформувала про це російську сторону у відповідь на її звернення щодо проведення святкування. Це звернення, зазначив міністр, було зроблене Росією запізно. У зв’язку з цим він нагадав, що згідно з двосторонніми домовленостями, такі звернення мають робитися щонайменше за 3 місяці, і мають бути адресовані не місцевим органам влади, а державним.

В.ОГРИЗКО також висловив сподівання, що російська сторона буде дотримуватися вимог визначених в українському законодавстві.

При цьому міністр нагадав, що ЧФ РФ перебуватиме в Україні до 28 травня 2017 року. «Це – позиція держави, і вона – незмінна», - наголосив він.