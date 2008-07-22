У Ялті влаштували показове знесення самобуду

У Ялті сьогодні почалося показове знесення 3-поверхового будинку, самовільно побудованого в одному з районів міста, недалеко від моря. Його власники чинять активний опір.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За її словами, будинок зносять за програмою боротьби з самобудами, прийнятою в Ялті 2006 року. Знесення будинку відбувається за рішенням суду.

«Будівля збудована взагалі без жодних документів, - сказала Т.АГАРКОВА. - Будинок, судячи з планування приміщень, явно призначений під здачу відпочивальникам». Сусіди підтримують рішення про знесення будинку, оскільки його власники поводилися «абсолютно по-хамськи».

«Рішення суду 2006 року є, весь цей час відбувалися розгляди, постанова відділу державної виконавчої служби, виконавчий лист є, але з великими зусиллями все це проводилося (знесення будинку – УНІАН)», - сказала прес-секретар мера Ялти. Так, власник будинку сьогодні спробував нацькувати собак на бійців «Беркута» і журналістів, правоохоронцям довелося зробити попереджувальний постріл у повітря. «Тобто сьогодні аж до стрілянини попереджувальної в повітря доходило, цькування собаками. Власник самовільного побудованого будинку перерізував шланг газового балона – пішов газ, була реальна загроза всього, що завгодно», - сказала Т.АГАРКОВА.

Вона зазначила, що сьогодні знесення будови тільки почалося, воно триватиме ще протягом кількох днів. «Всі налаштовані дуже рішуче: прибрати цю будівлю», - наголосила Т.АГАРКОВА.