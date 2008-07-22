Пасажирські перевезення країнами СНД подорожчають на 30%

Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує з 1 жовтня підвищити тарифи на перевезення пасажирів у поїздах міжнародного сполучення на 30%.

Відповідний наказ міністерства „Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні” розміщено на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, на 30% підвищуються тарифи на перевезення пасажирів у міжнародному сполученні (країнами СНД), а рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу залишається колишнім.

У міністерстві відзначають, що необхідність підвищення викликана зростанням цін. Зокрема, порівняно з груднем 2007 року ціни на матеріально-технічні ресурси істотно збільшилися, зокрема на електроенергію – на 33,1%, дизельне пальне – на 34,6%, шпали залізобетонні – до 34,2%, колеса цільнокатані – на 19,7%, бандажі локомотивні – на 37,7%, металопрокат – до 81,9% тощо.

У міністерстві також нагадують, що пасажирські перевезення залишаються збитковими: у 2007 році збитки становили 3,3 млрд. грн., за 5 місяців 2008 очікуються на рівні 2,2 млрд. грн.

Запропонований варіант підвищення тарифів дозволить вирівняти вартість послуги за проїзд залізницями України і залізницями сусідніх держав.

За прогнозними розрахунками, додаткові надходження від підвищення тарифів у міжнародному сполученні в 2008 році становитимуть 104,0 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу Мінтрансзв’язку від 19 березня 2008 року “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні” з 1 квітня підвищено тарифи на перевезення пасажирів до країн СНД і Балтії на 5%.