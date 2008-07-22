У МЗС готовий законопроект про виведення Чорноморського флоту

Міністерство закордонних справ України розробило законопроект щодо підготовки до виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з України у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Законопроект готовий, і до моменту, зазначеного в указі (указ Президента), буде поданий на розгляд», - сказав він.

«Ми свою роботу точно й акуратно виконали і тепер будемо чекати, яким чином Верховна Рада прийме цей закон», - сказав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ РФ.

Указом глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави».