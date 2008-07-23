Права 1392 неповнолітніх кримчан відновлено цього року

За півроку прокуратурою Криму в ході нагляду за додержанням прав неповнолітніх порушено 45 кримінальних справ.

Четверту частину з них порушено стосовно батьків за злісне невиконання обов`язків з виховання дітей, що призвело до тяжких наслідків.

Підставою для порушення 10 справ даної категорії стали вчинення малолітнім злочинів, відставання в розвитку, хвороба та навіть смерть дитини. Так, прокуратурою Нижньогірського району розслідується справа стосовно матері, із-за недбайливості якої немовля померло.

У поточному році в результаті вжитих органами прокуратури Криму заходів реагування відновлено права 1392 неповнолітніх кримчан.

"Правоохоронцями виявлено чотири випадки незаконного використання праці неповнолітніх - експлуатували підлітків у Сімферополі, Сімферопольському, Нижньогірському, Кіровському, Білогірському районах", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Відповідати перед судом також доведеться дорослим, які втягували дітей в злочинну діяльність, ухилялися від сплати аліментів, били малолітніх.

З метою захисту майнових, житлових, інших особистих прав маленьких кримчан прокуратурою заявлено 274 позовні заяви. Внесено 321 приписів та подань про усунення виявлених порушень, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 450 посадовців.