Свято в Севастополі на День ВМФ Росії буде повноформатним

Святкові заходи з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії пройдуть 27 липня в акваторії Севастопольської бухти і на головній площі міста, повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

Раніше міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що святкування Дня ВМФ Росії в Севастополі проводитиметься тільки на об`єктах Чорноморського флоту, а загальноміські заходи не відбудуться. За словами глави зовнішньополітичного відомства України, Україна чітко проінформувала про це російську сторону у відповідь на її звернення про проведення святкування. Це звернення, відзначив міністр, було зроблено Росією запізно. У зв`язку з цим В.ОГРИЗКО нагадав, що згідно з двосторонніми домовленостями, такі звернення повинні поступати, щонайменше, за три місяці і повинні бути адресовані не місцевим органам влади, а державним.

В той же час, сказав В.КАЗАРІН, ”свято буде повноформатним: відбудеться і військовий парад, і виступи духових оркестрів, і великий концерт на площі Нахімова, і красивий яскравий феєрверк, якими відрізняється Чорноморський флот”.

”Певне порушення термінів дійсно відбулося, - сказав представник міської влади. - Але коли до нас до Севастополя приїжджав міністр оборони України, він запевнив, що українська сторона, розуміючи важливість цього свята, готова сприяти росіянам в тому, щоб він пройшов на високому рівні. Узгодження Кабміну на проведення свята вже одержане”, - сказав В.КАЗАРІН.

Раніше старший радник Посольства РФ в Україні Володимир ЛИСЕНКО повідомив, що російська сторона, відповідно до ухвали 378 Кабінету Міністрів України, яка регламентує питання функціонування Чорноморського флоту, ще 21 квітня погоджувала з властями Севастополя всі питання, пов`язані з проведенням параду кораблів і військово-спортивного свята, присвяченого Дню ВМФ Росії.

В.КАЗАРІН також повідомив, що на прохання української сторони із святкової програми виключили проліт літаків і вертольотів над Севастопольською бухтою і стрілянину з будь-яких видів зброї.

”І у Росії, і в Україні зараз діють правила, що забороняють проліт авіатехніки над містами. Крім того, ви знаєте про недавній випадок в Парижі, коли під час показового виступу спецназівців двоє бійців стріляли бойовими патронами і поранили глядачів. Тому стрілянини не буде. Її, мабуть, імітуватимуть через гучномовці”, - сказав заступник голови міськадміністрації Севастополя, повідомляє РІА «Новости»