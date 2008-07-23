Джордж Сорос радить вкладати гроші в дорогоцінні метали

Відомий фінансист Джордж СОРОС прогнозує продовження падіння американського долара й радить вкладати гроші в дорогоцінні метали.

Про це пише газета «Известия в Украине».

«Навколо Fannie Mae і Freddie Mac (найбільші американські іпотечні компанії - УНІАН) продовжує розширюватися воронка кризи. Безумовно, це погано позначиться на всій американській економіці. Ціни на нафту цілком можуть продовжити свій рух вниз, початий минулого тижня. Тому я укоротив свої позиції в нафтових ф`ючерсах до позначки 137 доларів за барель. Вважаю, в будь-якому випадку довгострокові вкладення в золото будуть достатньо прибутковими й найменш ризикованими», - цитує видання Дж.СОРОСА.

Довідка УНІАН. У 1992 році Дж.СОРОС своїми спекуляціями обрушив британський фунт на 12% і за один день заробив на цьому понад 1 млрд. доларів. На сьогоднішній день його статки наближаються до 9 млрд. доларів.