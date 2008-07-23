Військовим «до лампочки» антинатовські виступи в Криму

Об`єднаний прес-центр «Сі Бриз-2008» повідомляє, що в Криму ці міжнародні навчання проходять за планом.

Водночас, активісти ряду політичних сил розвернули в Криму «антинатовський опір» на знак протесту проти проведення на території автономії «Сі Бриз-2008».

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат кримського парламенту, лідер прогресивних соціалістів Криму Валерій ІВАНОВ, антинатовський наметовий табір встановлено в районі смт Новоозерне на узбережжі озера Донузлав, ще один табір - у Сімферополі, крім того, агитпости встановлені на трасі Чорноморське-Євпаторія, Армянськ-Сімферополь, Керч-Сімферополь тощо.

В.ІВАНОВ стверджує, що смт Новоозерне не було внесене у закон про допуск військ на територію України, і вважає акції ПСПУ захистом Конституції.

За інформацією В.ІВАНОВА, іноземний контингент ”ухвалив рішення не брати участі в кримській фазі навчань”. «Днями ми одержали інформацію, що залишаться тільки українські військовослужбовці, єдине – грузинський корабель «Гурій» підійде до берега Криму, але не буде ніякої висадки на території автономії», - стверджує лідер кримських прогресивних соціалістів.

За його словами, сьогодні пройшла протестна акція активістів ПСПУ на місці висадки десанту в районі озера Донузлав. «Наші активісти перевірили, що всі парашутисти - українські», - сказав В.ІВАНОВ.

«Ми вважаємо нашу акцію вдалою, продуктивною», - додав він.

«Тільки-но військові підуть з Криму – 25-го числа – частина наметових містечок буде згорнута. Основний, Новоозерненський табір, буде до 28-го числа, поки офіційно не закінчаться всі навчання», - повідомив В.ІВАНОВ.

Окрім ПСПУ, в протестній акції в районі озера Донузлав беруть участь активісти партії «Руський блок» і Російської громади Криму. Також, за деякими даними, буде розгорнений табір козаків.

У коментарі УНІАН начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008», капітан першого рангу Микола НЕДОГИБЧЕНКО повідомив, що кримська фаза навчань проходить за планом. «Як планували, так ми і проводимо свої операції», - сказав він.

За планом в Криму в навчаннях «Сі Бриз-2008» повинні взяти участь представники Македонії, Грузії і України.

За словами М.НЕДОГИБЧЕНКА, вже здійснено висадку повітряного десанту (парашутні стрибки виконували українські військовослужбовці), проводиться ряд інших операцій.

М.НЕДОГИБЧЕНКО, коментуючи заяви В.ІВАНОВА, підкреслив, що в плані навчань спочатку передбачалася висадка морського і повітряного десанту в Криму, в районі озера Донузлав.

«Військові виконують свої завдання, а то, що хтось там висловлює свою позицію, - це вже інше питання. Ми виконуємо свої завдання, не відступаємо від них ані на крок», - підкреслив начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008», коментуючи акції і висловлювання «антинатовців».