Найближчим часом роздрібні ціни на бензин можуть стабілізуватися

Експерти консалтингової компанії United Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ) прогнозують, що найближчим часом роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні можуть стабілізуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, прогноз компанії базується на вивченні динаміки європейського термінового ринку нафти і нафтопродуктів, який у другій декаді липня вперше цього року продемонстрував значне зниження. Так, з 11 по 21 липня ціни на нафту, високооктановий бензин і дизельне пальне знизились у середньому на 10%.

«Такий тривалий період спаду цін, безперечно, матиме вплив на внутрішній ринок України, який на 90% наповнюється імпортними нафтопродуктами і пальним, виробленим з імпортної сировини. Ефект полягатиме в стабілізації цін на АЗС, а в разі подальшого зниження світових цін - українські споживачі відчують полегшення ближче до середини серпня», - відзначив він.

Разом з тим С.КУЮН додав, що роздрібні ціни в Україні залишаються одними з найнижчих в Європі і країнах СНД, поступаючись лише Росії і Білорусі. Станом на 15 липня, найдешевший бензин А-95 продавався в Росії по 1,1 дол./літр, а найдешевше ДП в Білорусі - 1,0 дол./літр. Лідерство з дорожнечі належить Туреччині, де на вказану дату бензин А-95 і дизпальне пропонувалися в середньому по 2,92 дол./літр і 2,63 дол./літр відповідно. В Україні ціни на ці види пального становили 1,37 дол./літр і 1,47 дол./літр.

С.КУЮН також відзначив, що з десяти країн, в яких було проведено моніторинг роздрібних цін на нафтопродукти, в шести, включаючи Україну, рівень цін на дизельне пальне був відчутно вищий, ніж на високооктановий бензин А-95. Таке співвідношення властиво європейським країнам - Болгарії, Румунії, Литві, Угорщині і сусідній з Україною Молдові, тоді як в інших країнах СНД спостерігається зворотна пропорція або, як у Грузії, однаковість цін на ці ключові позиції.

«Залежна від імпорту енергоносіїв Україна повністю дублює європейські цінові співвідношення, тоді як в інших пострадянських державах споживачі дизельного пального дотуються через систему низьких податків», - відзначив С.КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингу компанії UPECO, з 11 по 18 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,0-1,9% (в середньому на 1,6%). Зокрема, середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-76 - збільшилися на 1,9% - з 5,89 грн./літр до 6,00 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 1,9% - з 6,29 грн./літр до 6,41 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 1,7% - з 6,49 грн./літр до 6,60 грн./літр; дизельне пальне - збільшилися на 1,0% - із 7,00 грн./літр до 7,07 грн./літр.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році і на сьогодні є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації і аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем ряду галузевих видань: тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії і Казахстані.