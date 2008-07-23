Мер Сімферополя наказав прискорити демонтаж незаконних кіосків
14:16, 23 липня 2008Крым
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Хто цього не зробить - буде покараний
Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО дав доручення керівникам районів міста прискорити демонтаж незаконно встановлених кіосків.
Прес-центр міськради повідомляє, що на сьогодні знесено лише 10 кіосків з 78, встановлених у Сімферополі без необхідних документів.
«Хто до 1 листопада не знесе всі ці кіоски, буде покараний. Потім не ображайтеся!», - звернувся мер до голів райрад.
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