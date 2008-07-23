Мер Сімферополя наказав прискорити демонтаж незаконних кіосків

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО дав доручення керівникам районів міста прискорити демонтаж незаконно встановлених кіосків.

Прес-центр міськради повідомляє, що на сьогодні знесено лише 10 кіосків з 78, встановлених у Сімферополі без необхідних документів.

«Хто до 1 листопада не знесе всі ці кіоски, буде покараний. Потім не ображайтеся!», - звернувся мер до голів райрад.