У Тимошенко погрожують відрізати газ усім, у кого не буде лічільників

Кабінет міністрів України пропонує ввести порядок відключення споживачів від постачання природного газу у разі використання цього продукту без лічильників споживання.

Як передає кореспондент, за словами голови Національної комісії регулювання електроенергетики Валерія КАЛЬЧЕНКА, відповідний законопроект був схвалений на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

При цьому В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що законопроектом передбачене встановлення лічильників всім без виключення споживачам газу безоплатно.

Він також зауважив, що передбачений варіант встановлення лічильників безпосередньо самими споживачами природного газу.

«Якщо закон буде прийнятий у парламенті і набуде чинності, то споживачі, у яких на 1 жовтня 2009 року не буде газових лічильників, відключатимуться від газопостачання облгазами», - заявив В.КАЛЬЧЕНКО.