Прикордонники «виловили» у морі в Криму російських вчительок

У Криму, в районі Арабатської затоки, прикордонники врятували 2-х російських вчительок.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, з катера "Арабат" прикордонники помітили, що в море вітром зносить гумовий матрац із двома жінками. Відпочивальниці махали руками та кликали на допомогу. Через 20 хвилин жінок підняли на борт катера та доправили в с. Мисове.

Потерпілі виявилися молодими вчительками із російського міста Серпухів. Жінки приїхали в Крим на відпочинок. Вони вирішили покататися на матраці і не помітили, як їх почало відносити вітром у море.

На обох жінок складено протоколи про адміністративне правопорушення (знаходження у контрольовану прикордонному районі без документів, що посвідчують особу), винесено стягнення у вигляді попередження

Дівчата пообіцяли тримати документи при собі і у подальшому бути обачнішими у морі.