Лужков: Чорноморський флот не має права піти з Севастополя

Росія та її Чорноморський флот повинні залишатися в Севастополі. Про це заявив мер Москви Юрій Лужков.

"Сьогодні необхідно ухвалити рішення про те, щоб ми не пролонгували великий договір з Україною, прийнятий 10 років тому. І тим самим примусити українську владу сісти за стіл переговорів. Наша країна, Чорноморський флот не може і не має права піти з Севастополя", - сказав Лужков у своєму виступі на честь дня Військово-морського флоту, пише Правда.ру.Він назвав військово-морський флот стратегічним чинником для обороноздатності Росії, яка має найдовший морський кордон. Він додав, що Севастополь ніколи не був підпорядкований Україні.

"1948 року Севастополь був виділений зі складу Кримської області як військово-морська база, а ці бази в СРСР ніяким республікам не підпорядковувалися, тому Севастополь був і зберігся в підпорядкуванні Міноборони незалежно від партійного рішення Микити Хрущова про передачу Криму Україні", - зазначив мер.

Він нагадав, що голосував 10 років тому як член Ради Федерації проти підписання з Україною великого договору. "І зараз, через 10 років, я вважаю, що тоді зробив правильно", - сказав Лужков.