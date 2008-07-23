Справа «Нафтогазу-67»: Гонконг надає Україні матеріали на діалекті

Участь України в розслідуванні аварії судна “Нафтогаз-67» ускладнюється через надання китайською стороною матеріалів на кантональному діалекті без перекладу. При цьому українська сторона всі документи надає англійською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Держфлотінспекції Олександр ЩИПЦОВ в Міністерстві транспорту і зв`язку під час “круглого столу”, присвяченого зіткненню українського судна «Нафтогаз-67» з китайським суховантажем “Яохай”.

О.ЩИПЦОВ, що входив до складу української делегації в Гонконгу, яка цієї ночі повернулася до України, повідомив про результати поїздки: “Експерти звернули увагу на Ві-Ті-Ес (VTS), це служба, яка займається регулюванням руху судів. Виникає питання: чи все зробили ці посадовці для того, щоб запобігти цьому зіткненню? Як повів себе конкретний оператор, і які вони дали інструкції? Роботу цих служб регулює Резолюція ІМО, акт 857. Ми хочемо для себе чітко зрозуміти думки цих трьох посадовців, які грали певну роль в недопущенні зіткнення судів. Але, на жаль, ми не одержали посадові інструкції і не одержали накази”.

Заступник начальника ДП “Дельта-лоцман” відзначив: «Два оператори Системи управління рухом судами сиділи на посту і дивилися за «Нафтогазом» і за «Яохаєм». Вони сиділи в одному залі, і дивно, що вони один одному не сказали. Один вів переговори на 67-му каналі, другий - на 14-му каналі. Вони, як ніхто, краще бачили, що зіткнення неминуче, і вони повинні були дати конкретні вказівки судам, що конкретно зробити».

В той же час заступник міністра транспорту Владимир РАБОТНЄВ відзначив, що до закінчення розслідування говорити про винних передчасно.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2008 року судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, що вважалися зниклими без вісти, виявили після підйому судна 27 квітня.