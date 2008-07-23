У Криму встановлено порядок полювання на пернату дичину

Встановлено порядок проведення полювання на пернату дичину на території Криму в мисливський сезон 2008/2009 року. Відповідний наказ видав Республіканський комітет Криму з лісового і мисливського господарства.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Рескомлісу Максим ГОЛОВАНЬ, з 23 серпня 2008 року по 23 січня 2009 року дозволено полювати на гусей, з 23 серпня по 27 грудня - на качок, лисуху і куликів. 23 серпня - 26 жовтня можна полювати на перепела. Менший термін відведений для здобичі куріпки сірої та фазана: з 4 жовтня по 27 грудня включно.

Наказом Рескомітету затверджені дні полювання: субота, неділя і середа.

Один мисливець за день полювання може здобути дичину в межах встановленої норми: гусей - 3 штуки, куріпок – 3, фазанів – 3, качок – 5, лисух – 7, куликів – 10, голубів – 15, перепелів – 15.

Полювання на пернату дичину дозволено проводити за відстрілочними картками, які видаються безпосередньо користувачами мисливських угідь в межах встановленої пропускної спроможності цих угідь.

Мисливці повинні пам`ятати: всі види полювань необхідно проводити з обов`язковою реєстрацією, включаючи попередню (перед початком полювання), а також реєстрацію результатів полювання.

«У місцях зимівлі диких гусаків на Азово-Чорноморському побережжі полювання на них дозволяеться тільки на суходільних ділянках і внутрішніх водних об`єктах із засідки в світлий час доби», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ.