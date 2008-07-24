У Януковича заступилися за Чорноморський флот Росії

Підготовлений Міністерством закордонних справ законопроект про виведення Чорноморського флоту Росії з української території у 2017 році має невисокі шанси на ухвалення. Зокрема, за нього не голосуватиме Партія регіонів, повідомив в інтерв’ю «Німецькі хвилі» регіонал Василь Хара.

За відсутності стійкої парламентської більшості позиція найбільшої фракції у Верховній Раді може стати вирішальною. Водночас, із «регіоналами» ніхто навіть не консультувався, каже Василь Хара. На думку депутата, про виведення Чорноморського флоту з України говорити поки зарано. Хоча російські кораблі муситимуть піти з Криму, адже розташування іноземних військових баз забороняє Конституція, констатує Хара. Він пов’язує питання флоту із газовими переговорами: «З одного боку ми їдемо і ластимося, щоб нам подешевше газ продали, а приїжджаємо додому і починаємо говорити – ми вас виженемо, щоб вас до 2017 року не було! Ну який настрій буде у Росії і яке відношення до України після цього?!». Представник Партії регіонів наголошує, що його політична сила не поділяє підходу до українсько-російських відносин, який нині сповідують Президент та Міністерство закордонних справ.