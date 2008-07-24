У Єханурова кажуть, що комуністи Криму купились на резерв

Дії пікетувальників жодним чином не вплинули на проведення основної фази українсько-американського миротворчого навчання “Сі Бриз – 2008” в районі озера Донузлав.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Управління прес-служби Міноборони.

“Сьогодні, 24 липня, деякі телевізійні канали та інформаційні агенції повідомили про нібито вдалу спробу зриву пікетувальниками проведення одного з основних етапів двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз-2008”, який проходив в районі озера Донузлав”, – йдеться у заяві.

У зв’язку з чим, Міноборони заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомили у військовому відомстві, у відповідності до плану проведення берегової фази навчання “Сі Бриз-2008” командиром багатонаціонального миротворчого батальйону було визначено резерв у складі взводу морської піхоти ВМС України на трьох бронетранспортерах. Цей взвод перебував у визначеному командиром батальйону позиційному районі, який знаходився неподалік від наметового містечка пікетувальників, та дій під час висадки десанту і проведення миротворчої операції з евакуації некомбатантів не брав.

Помітивши бронетехніку, пікетувальники зібралися біля неї і розпочали проведення мітингу.

У Міноборони також наголосили, що “українські морські піхотинці, які знаходилися в усіх трьох БТРах, жодним чином не відповідали і не піддавалися на здебільшого провокаційні дії з боку пікетувальників”.

“Отримавши по радіозв’язку команду від командира батальйону змінити позиційний район, бронетранспортери вирушили до нового місця призначення”, - підкреслили у військовому відомстві.

За інформацією Міноборони, з 7 до 9 години ранку, тобто ще до того, як пікетувальники розпочали мітинг біля трьох незадіяних у активній фазі навчання БТРах, десантні кораблі ВМС України “Костянтин Ольшанський” та ВМС Грузії “Атія” успішно провели висадку морського десанту в районі озера Донузлав. Морські піхотинці України, Грузії та Македонії, які входили до складу багатонаціонального миротворчого батальйону, успішно відпрацювали усі практичні дії миротворчої операції з евакуації некомбатантів.

“Таким чином, дії пікетувальників ніяким чином не змінили та не “зірвали” план проведення однієї з основних фаз двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз-2008”, яка проходила в районі озера Донузлав”, - підсумували в Міністерстві оборони.

Як повідомляв УНІАН, активісти ряду політичних сил розвернули в Криму «антинатовський опір» на знак протесту проти проведення на території автономії «Сі Бриз-2008».