Водії побилися з пікетувальниками на трасі Сімферополь - Ялта (фото)
20:00, 03 серпня 2008Крым
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Борці з рейдерством перекрили дорогу
Учасники акції протесту проти несанкціонованої забудови та рейдерства у Алупці перегородили автомобільну трасу Сімферополь-Ялта у Алупці, у неділю, 3 серпня. Протягом акції протесту сталася бійка: водії намагалися проїхати через натовп, і цим викликали невдоволення у протестувальників, які, в свою чергу, вирішили провчити водіїв.
Фото Олексія Сувірова / УНІАН
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