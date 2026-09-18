Вчені виявили 40 000 астероїдів, які можуть зіткнутися із Землею, але це ще не все

Астероїд - це скелястий залишок, що залишився після формування Сонячної системи понад 4 мільярди років тому.

Астрономи оголосили, що внесли до каталогу 40-тисячний астероїд, який наближається до Землі. Ця заява знаменує собою важливу віху у виявленні космічних каменів, що обертаються навколо Землі, і, за словами вчених, підкреслює загрозу, яку космічні камені становлять для нашої рідної планети. Про це пише skyatnightmagazine.

Наземні астероїди можуть мати діаметр від кількох метрів до кількох кілометрів і рухатися по орбітах, які наближають їх до Землі. Це робить їх об’єктами величезного інтересу як для вчених, так і для експертів з планетарного захисту.

Зазначається, що астероїд - це скелястий залишок, що залишився від формування Сонячної системи понад 4 мільярди років тому.

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Більшість астероїдів нашої Сонячної системи знаходяться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але орбіта навколоземного астероїда пролягає на відстані приблизно 45 мільйонів кілометрів від орбіти Землі.

"Хоча це може здатися величезною відстанню, у космічних масштабах це ніщо і досить близько, щоб змусити команди планетарного захисту пильно стежити за цим", - йдеться у статті.

Першим відкритим навколоземним астероїдом був Ерос, відкритий у 1898 році. До 1990-х і 2000-х років спеціальні телескопи для дослідження астероїдів збільшували загальну кількість відомих навколоземних космічних каменів.

До листопада 2025 року кількість відомих навколоземних астероїдів перевищила 40 000, причому близько 10 000 з них було виявлено лише за останні три роки.

Справжній вибух відкриттів

"Кількість відкриттів зростає у геометричній прогресії: з однієї тисячі на початку століття до 15 000 у 2016 році та 30 000 у 2022 році. У міру введення в експлуатацію наступного покоління телескопів ми очікуємо, що кількість відомих АСЗ продовжуватиме зростати ще швидшими темпами", - розповів Лука Конверсі, менеджер Координаційного центру об’єктів, що наближаються до Землі, ЄКА.

Майбутні обсерваторії, які, на думку вчених, допоможуть збільшити кількість відомих навколоземних астероїдів, включають:

Обсерваторію Віри К. Рубін у Чилі (відкрита у 2025 році), яка, хоча й не присвячена виключно астероїдам, може виявити десятки тисяч нових навколоземних астероїдів та інших малих тіл.

Телескопи ЄКА Flyeye з широким полем зору, що нагадує комах, дозволяють виявляти об’єкти, які вислизають з-під уваги поточних досліджень.

Чи варто нам хвилюватися

Важливо, що як тільки астероїд виявлено, вчені працюють над прогнозуванням його траєкторії, використовуючи всі дані, зібрані про об’єкт у ході численних спостережень.

Існує навіть комп’ютерне програмне забезпечення, яке може використовувати цю інформацію для прогнозування орбіти астероїда на роки, десятиліття або навіть століття в майбутньому, показуючи, чи може він зіткнутися із Землею.

Розширення спостережень дозволяє уточнити прогнозовану траєкторію астероїда, збільшуючи або зменшуючи ймовірність його зіткнення з нашою планетою (як це було з астероїдом 2024 YR4 раніше у 2025 році).

Європейське космічне агентство заявляє, що близько 2000 навколоземних астероїдів мають "ненульовий шанс" зіткнутися із Землею протягом наступного століття. Але більшість із них малі й не становлять реальної небезпеки.

Новий виклик - загрози середнього розміру

За даними ЄКА, найбільші астероїди (діаметром понад 1 кілометр) найлегше виявити. Якщо вони зіткнуться із Землею, вони завдадуть глобальної шкоди, але вчені запевняють, що переважна більшість із них уже виявлена.

Зараз основна увага приділяється об’єктам середнього розміру, розмір яких становить 100–300 метрів. Їх важче виявити, але вони можуть завдати регіональних збитків.

Поточні прогнози показують, що ми виявили лише близько 30% астероїдів середнього розміру.

З моменту відкриття Ероса в 1989 році людство каталогізувало величезну кількість відомих навколоземних астероїдів. У міру того, як вчені виявляють дедалі більше таких об’єктів і дізнаються про них більше, це дає нам повніше уявлення про потенційну загрозу нашій планеті з космосу та про те, як убезпечити себе.

Новини про космос

Раніше повідомлялося, що людство нарешті може дізнатися справжнє походження Місяця завдяки дослідницькій місії, яка наблизилася впритул до своєї мети. Вчені планують перевірити сміливу теорію про колосальну космічну катастрофу в давнину, в результаті якої й з’явився супутник Землі.

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