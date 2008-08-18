СБУ виступає за створення міжнародної комісії з контролю за ЧФ

Виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що Україні необхідно ініціювати створення міжнародної комісії, яка оцінить дії Чорноморського флоту Російської Федерації в Грузії і допоможе виробити режим контролю за діяльністю цього з`єднання.

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№30 (709) 16-22 серпня 2008).

«Ми вважаємо, що Україні необхідно звернутися з ініціативою до ООН і ОБСЄ зі створення спеціальної міжнародної комісії, із залученням Грузії, по-перше, для оцінки застосування Росією проти Грузії сил ЧФ, які тимчасово дислоковані на території України, по-друге, для вироблення режиму контролю за ЧФ РФ», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Керівник СБУ також пропонує ініціювати залучення міжнародних експертів до роботи підкомісії з питань ЧФ в рамках міжнародної комісії Україна-Росія.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, необхідно розслідувати всі випадки виходу кораблів ЧФ РФ в морі і перевірити їх на відповідність українському законодавству і міжнародним договорам.

«Має бути проведене розслідування кожного конкретного виходу судна ЧФ РФ у море - чи було це узгоджено, з яким озброєнням кораблі вийшли із Севастополя і з яким повернулися, перевірити записи в судновому журналі і з`ясувати, суперечать чи не суперечать нашому законодавству і міжнародному праву дії судна», - вважає він.