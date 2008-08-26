МЗС України: Росія фактично анексувала частину Грузії

Визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, двосторонніх та багатосторонніх договорів, зокрема – Статуту ООН і Гельсінського Заключного Акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з приводу підписання Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ указів про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії усупереч численним закликам міжнародного співтовариства.

“Таке рішення свідчить про те, що Російська Федерація відверто ігнорує свої зобов’язання не лише як члена ООН, але й як постійного члена Ради Безпеки ООН”, – вважають у МЗС України.

“Прикро, що РФ як одна із засновниць СНД нехтує Угодою про створення Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року і Декларацією СНД від 15 квітня 1994 року, якими визнано суверенітет, територіальну цілісність і непорушність державних кордонів, у тому числі Грузії”, – йдеться у заяві відомства.

Українське МЗС також зазначає, що фактична анексія частини грузинської території через створення та підтримку маріонеткових режимів засвідчує реанімацію в РФ доктрини „права сили” при вирішенні міжнародних проблем.

“Якщо Росія вирішила перетворити територію сусідніх держав у полігон для відпрацювання нещодавно проголошеної нової Концепції зовнішньої політики, то де ж анонсоване в ній “верховенство права у міжнародних відносинах?” – наголошують в українському відомстві.

“Україна категорично засуджує авантюрне рішення про визнання Росією незалежності самопроголошених утворень і закликає міжнародну спільноту об’єднати зусилля щодо безумовного підтвердження та дотримання територіальної цілісності Грузії і виконання Росією взятих на себе міжнародних зобов’язань”, – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.

26 серпня Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що Росія порушила резолюції Ради безпеки ООН, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.